I programmi in tv oggi, 9 luglio 2022: film e intrattenimento

Su Rai Uno The Voice Senior, su Rai Movie Sette anni in Tibet Guida ai programmi Tv della serata del 9 luglio 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 9 luglio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

film

Su Rai Due dalle 21.20 Legami mortali. Paige e Nathan hanno perso tragicamente il figlio adolescente da un anno. Per aumentare le loro entrate, decidono di affittare una stanza e trovano uno studente somigliante al figlio perduto.

