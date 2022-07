Highlights e gol Olanda-Svezia 1-1 | Europei femminili 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) Ilcon glie il gol di, sfida valida per la prima giornata degli. Non ottima la partenza della, che nel suo primo match deglipareggia con l’, conquistando un solo punto. Buona prestazione per la formazione del ct Gerhardsson, che la sblocca superata la mezz’ora con Andersson. Il gol del pareggio arriva soltanto nel secondo tempo, con Roord, che mette a segno il gol del definitivo 1-1. RISULTATI e CLASSIFICHE VOTI e TABELLINO LA CRONACA DEL MATCH SportFace.