Gualtieri, sequenza di roghi impressionante, è tempo unità (Di sabato 9 luglio 2022) "Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani. Stiamo monitorando costantemente la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) "Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono unadi episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani. Stiamo monitorando costantemente la ...

Pubblicità

borzi_borzi : Sequenza incendi nella Capitale lascia perplessi. Non resta che attendere esito indagini per capire se cause sono d… - OttaviDeborah : RT @Virus1979C: Roma in fiamme, un vasto incendio partito dagli autodemolitori della zona sud est. Gualtieri: “Sequenza impressionante di r… - ServiziAlLavoro : Quarto incendio a Roma: fiamme domate. Gualtieri: “sequenza impressionante” di roghi Prosegue infatti l'opera di sm… - ServiziAlLavoro : Vasto incendio sulla via Casilina a Roma. Gualtieri, sequenza impressionante - AGI Continua l'opera di smassamento,… - vincereelezioni : Gualtieri, sequenza di roghi impressionante, è tempo unità -