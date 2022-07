Calciomercato Juve: mano inaspettata dall’Inter per Kimpembe (Di sabato 9 luglio 2022) . Skriniar potrebbe prenderne il posto Il nome di Kimpembe resta in orbita Juve in caso di addio di De Ligt. Un assist, in questo senso, potrebbe arrivare addirittura dall’Inter. Il Psg, qualora riuscisse ad arrivare a Skriniar, sarebbe disposto a cedere il difensore francese su cui, oltre alla Juve, è vivo l’interesse di Chelsea e Atletico Madr L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) . Skriniar potrebbe prenderne il posto Il nome diresta in orbitain caso di addio di De Ligt. Un assist, in questo senso, potrebbe arrivare addirittura. Il Psg, qualora riuscisse ad arrivare a Skriniar, sarebbe disposto a cedere il difensore francese su cui, oltre alla, è vivo l’interesse di Chelsea e Atletico Madr L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : Eccolo, #Pogba ???? #Juventus #calciomercato #Juve #POGBACK #live - GiovaAlbanese : Il team manager della #Juventus, Matteo Fabris, e altri uomini #Juve - insieme alle forze dell'ordine- in attesa di… - Gazzetta_it : Regia Juve: avanti per Paredes, e c’è una chiave per prenderlo #calciomercato - Fprime86 : RT @tuttosport: Calciomercato #Juve, #Zaniolo avanza e per Arnautovic si cerca la quadra ?? - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve a un passo da #Cambiaso: al Genoa va Dragusin, ipotesi prestito -