Alberto di Monaco, svela tutta la triste verità sulla principessa Charlène (Di sabato 9 luglio 2022) Alberto di Monaco ha parlato di lei, della principessa consorte Charlène ed è un uomo che attende la completa guarigione della sua amata consorte. Queste le sue parole. Nell'ultimo anno ha parlato diverse volte della principessa consorte Charlène. Nella maggior parte dei casi era per smentire le voci allarmanti che riguardavano lo stato di salute della principessa e/o della presunta crisi matrimoniale della coppia reale. Ora, però, è stato diverso. Alberto-e-Charlène-di-Monaco-Altranotizia.itPerché Alberto di Monaco è diverso. Sicuramente assai più rilassato e con la certezza che le cose si stanno avviando, lentamente, verso quella normalità mai tanto desiderata, tra ...

