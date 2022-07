Vaiolo scimmie, Ecdc: “Sono 4.908 casi in Ue” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Da inizio maggio 2022 a oggi Sono 4.908 i casi di Vaiolo delle scimmie segnalati in Unione europea/Spazio economico europeo, da 26 Paesi. Si tratta del 65% di tutti i contagi registrati quest’anno a livello internazionale in Paesi in cui la malattia non è endemica. Lo riporta l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in un aggiornamento sulla valutazione del rischio Monkeypox. Nei focolai in corso, i casi di infezione Sono relativamente lievi – conferma l’Ecdc – e riguardano ancora soprattutto maschi che fanno sesso con maschi (Msm). Ciò nonostante, esiste la possibilità di trasmissione del virus ad altri gruppi di popolazione. La gravità della malattia può essere maggiore tra i bambini, le donne in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Da inizio maggio 2022 a oggi4.908 ididellesegnalati in Unione europea/Spazio economico europeo, da 26 Paesi. Si tratta del 65% di tutti i contagi registrati quest’anno a livello internazionale in Paesi in cui la malattia non è endemica. Lo riporta l’, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in un aggiornamento sulla valutazione del rischio Monkeypox. Nei focolai in corso, idi infezionerelativamente lievi – conferma l’– e riguardano ancora soprattutto maschi che fanno sesso con maschi (Msm). Ciò nonostante, esiste la possibilità di trasmissione del virus ad altri gruppi di popolazione. La gravità della malattia può essere maggiore tra i bambini, le donne in ...

AlexS8338 : RT @_cieloitalia: La Francia annuncia la vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo delle scimmie per i gruppi a rischio: omosessuali, tran… - fanpage : Secondo l’OMS l’attuale epicentro dell’epidemia è l’Europa, dove è stato registrato l’80% dei casi globali. I conta… - fabriziox23 : RT @_cieloitalia: La Francia annuncia la vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo delle scimmie per i gruppi a rischio: omosessuali, tran… - Andrea00224796 : RT @_cieloitalia: La Francia annuncia la vaccinazione obbligatoria contro il vaiolo delle scimmie per i gruppi a rischio: omosessuali, tran… - mrzchm : RT @_cieloitalia: Credo sia necessaria la vaccinazione obbligatoria in parlamento per il vaiolo delle scimmie. Si sa che certa gente ha ab… -