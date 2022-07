Un altro domani, trama 11 luglio 2022: una brutta notizia per Julia (Di venerdì 8 luglio 2022) Ad Un altro domani, il progetto di Julia di avviare la sua ebanisteria subirà una brutta battuta d'arresto. La ragazza, in poche settimane, ha stravolto completamente la sua vita, dopo aver scoperto che il suo padre naturale le ha lasciato in eredità una casa in un paesino dove ha deciso di trasferirsi. Julia, inoltre, ha sposato il suo fidanzato storico, Sergio, da cui ha divorziato dopo due giorni a causa dei suoi inganni e delle sue bugie e si è licenziata dall'azienda di sua madre per cambiare lavoro. A quel punto, la giovane ha pensato di ripristinare la vecchia ebanisteria della nonna Carmen, ma gli ostacoli non mancano, a partire dalle spese che sta sostenendo per i lavori e ora arriverà un nuovo imprevisto. Julia, infatti, come rivela la trama di lunedì 11 ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 luglio 2022) Ad Un, il progetto didi avviare la sua ebanisteria subirà unabattuta d'arresto. La ragazza, in poche settimane, ha stravolto completamente la sua vita, dopo aver scoperto che il suo padre naturale le ha lasciato in eredità una casa in un paesino dove ha deciso di trasferirsi., inoltre, ha sposato il suo fidanzato storico, Sergio, da cui ha divorziato dopo due giorni a causa dei suoi inganni e delle sue bugie e si è licenziata dall'azienda di sua madre per cambiare lavoro. A quel punto, la giovane ha pensato di ripristinare la vecchia ebanisteria della nonna Carmen, ma gli ostacoli non mancano, a partire dalle spese che sta sostenendo per i lavori e ora arriverà un nuovo imprevisto., infatti, come rivela ladi lunedì 11 ...

Pubblicità

We_Are_Legends1 : Domani vado a vedere #ThorLoveAndThunder e spero di trovare il bicchiere e poster! Spero di trovare anche il secchi… - itsbeetlesful : @hewhowasliving No no in Aston no, a meno che da domani non collezionino podi su podi (anche p5 su p5 mi andrebbe b… - SonnoSonnoSonno : RT @DomaniGiornale: Leggi l'ultimo numero di #Dopodomani a #fumetti! ?? - _saudade_17 : @LewisHamilton domani conquisterai un altro podio, io credo in te! ???? - personachelegge : “Mi danno l’occasione dei sentirmi pensata”, leggo su IG. Tutto il contrario di me oggi (e ieri e l’altro ieri e do… -