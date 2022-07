Shinzo Abe ucciso, l’attentatore ha 41 anni ed è un ex militare. “Ha agito per frustrazione” (Di venerdì 8 luglio 2022) Ha 41 anni ed è un ex militare l’uomo che ha ferito a morte l’ex premier Shinzo Abe durante un comizio. La polizia nipponica ha arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami per aver esploso i due colpi di arma da fuoco contro l’ex primo ministro a Nara, nel Giappone centro-occidentale. L’uomo, un residente locale, era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto. L’assalitore di Nara è un ex militare, membro della Marina delle forze di auto difesa giapponesi, ha reso noto l’emittente Fuji Tv, ricordando che è stato arrestato immediatamente. L’uomo avrebbe detto di aver agito per “frustrazione”. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato ad Abe da dietro mentre l’ex premier stava pronunciando il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Ha 41ed è un exl’uomo che ha ferito a morte l’ex premierAbe durante un comizio. La polizia nipponica ha arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami per aver esploso i due colpi di arma da fuoco contro l’ex primo ministro a Nara, nel Giappone centro-occidentale. L’uomo, un residente locale, era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto. L’assalitore di Nara è un ex, membro della Marina delle forze di auto difesa giapponesi, ha reso noto l’emittente Fuji Tv, ricordando che è stato arrestato immediatamente. L’uomo avrebbe detto di averper “”. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato ad Abe da dietro mentre l’ex premier stava pronunciando il suo ...

