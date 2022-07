Sei sorelle, anticipazioni 11 luglio 2022: la fuga di Elisa (Di venerdì 8 luglio 2022) Elisa non riuscirà a sopportare di stare sotto lo stesso tetto con sua sorella Diana e secondo le anticipazioni Sei sorelle della puntata in onda l'11 luglio 2022, fuggirà di casa. Nel frattempo, Adela rischierà di mettersi in una situazione molto pericolosa pur di scoprire chi sia il suo ammiratore segreto. anticipazioni Sei sorelle 11 luglio 2022: Gabriel aiuta Francisca a mantenere il suo segreto Francisca per fare fronte ai problemi economici della famiglia e per realizzare il suo sogno di diventare una cantante, inizierà ad esibirsi in un locale di cabaret utilizzando lo pseudonimo di bella Margherita. La giovane, finora è riuscita a mantenere segreta la sua identità, ma presto le cose potrebbero cambiare. La sua amica Lucia ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 luglio 2022)non riuscirà a sopportare di stare sotto lo stesso tetto con sua sorella Diana e secondo leSeidella puntata in onda l'11, fuggirà di casa. Nel frattempo, Adela rischierà di mettersi in una situazione molto pericolosa pur di scoprire chi sia il suo ammiratore segreto.Sei11: Gabriel aiuta Francisca a mantenere il suo segreto Francisca per fare fronte ai problemi economici della famiglia e per realizzare il suo sogno di diventare una cantante, inizierà ad esibirsi in un locale di cabaret utilizzando lo pseudonimo di bella Margherita. La giovane, finora è riuscita a mantenere segreta la sua identità, ma presto le cose potrebbero cambiare. La sua amica Lucia ...

Sarina65249659 : RT @AlexGadeaOff_IT: Ultimo appuntamento della settimana con Sei Sorelle, come sempre alle 16:00 su Rai Uno. #alexgadea #seisorelle https… - Alessan99674341 : Sei Sorelle finisce in autunno al giovedì su Rai Premium in prima serata. Sarà in replica sulla stessa rete il lune… - Alessan99674341 : @ilvit02 Confermo. Giovedì sera prima serata Sei Sorelle in prima tv e il lunedì in seconda serata, sempre su Rai Premium - Alessan99674341 : @ilvit02 Ciao, ti segnalo Sei Sorelle su Rai Premium il giovedì sera, sembrerebbe prima tv! - PTurche : RT @AlexGadeaOff_IT: Ultimo appuntamento della settimana con Sei Sorelle, come sempre alle 16:00 su Rai Uno. #alexgadea #seisorelle https… -