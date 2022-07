Problemi di ricarica iPad mini 6 dopo l’aggiornamento iPadOS 15 5

(Di venerdì 8 luglio 2022) C’è un problema con6, che pare nonrsi piùl’ultimo upgrade adOS 15.5. Apple, tra l’altro, ha riconosciuto il disturbo, mettendosi anche subito a lavoro per rilasciare un fix che possa correggerlo. Secondo quanto riportato da ‘macrumors.com‘, immaginate bene che gli utenti colpiti dal bug non riescano, ad un certo punto, ad utilizzare più il proprio6, non potendore il dispositivo una volta scaricatasi la batteria. Si tratta di un problema piuttosto invalidante, a cui la mela morsicata dovrà trovare una pronta soluzione (altrimenti immaginate solo il caso che verrebbe generato tra i possessori). Apple esclude che la disfunzione sia di natura hardware: pur sostituendo la batteria, il problema si ...

In particolare, in seguito all'aggiornamento, alcuni utenti hanno segnalato problemi di ricarica dei loro iPad Mini 6. Dopo l'aggiornamento a iPadOS 15.5, i clienti preoccupati hanno segnalato sui ...L'entità precisa del problema non è ancora chiara, ma alcuni utenti hanno segnalato seri problemi con la ricarica di iPad Mini 6 (2021) in seguito all'aggiornamento del dispositivo ad iPadOS 15.5. E ora sappiamo che Apple ha riconosciuto ufficialmente l'esistenza dell'anomalia e si è ...