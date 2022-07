PlayStation 5: dopo due mesi di attesa la console si aggiorna con un update che introduce la ALLM (Di venerdì 8 luglio 2022) È tempo di aggiornare la propria console. Sony ha infatti rilasciato l’aggiornamento per il firmware della sua nuova ammiraglia, giunta alla versione 22.01-05.50.00.08. L’update, già disponibile, pesa ben 1.061 GB. PS5: firmware update luglio 2022 – 8722 www.computermagazine.itSono passati due mesi da quando PlayStation 5, l’ultima ammiraglia di casa Sony, si è aggiornata a livello software. In queste ultime ore è, finalmente, uscito un nuovo update della console, che fa eco a quelli per Horizon: Forbidden West e Gran Turismo 7, due tra le esclusive di punta della line-up Sony, anch’esse recenti di update. L’aggiornamento del firmware di PS5 giunge così alla versione 22.01-05.50.00.08, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) È tempo dire la propria. Sony ha infatti rilasciato l’mento per il firmware della sua nuova ammiraglia, giunta alla versione 22.01-05.50.00.08. L’, già disponibile, pesa ben 1.061 GB. PS5: firmwareluglio 2022 – 8722 www.computermagazine.itSono passati dueda quando5, l’ultima ammiraglia di casa Sony, si èta a livello software. In queste ultime ore è, finalmente, uscito un nuovodella, che fa eco a quelli per Horizon: Forbidden West e Gran Turismo 7, due tra le esclusive di punta della line-up Sony, anch’esse recenti di. L’mento del firmware di PS5 giunge così alla versione 22.01-05.50.00.08, ...

