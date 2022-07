“Nessuno mi crede” | Brad Pitt disperato | è malato?

Pubblicità

mi" confida adesso con un tocco di disperazione ed esprime il desiderio di conoscere qualcun altro con lo stesso disturbo. Pitt sostiene di essere malato dal 2013, motivo per cui sono ...Brad Pitt, il racconto della sua malattia "ci, ma per me è un vero problema ", ha confessato Brad Pitt . L'attore ha raccontato i disagi creati da questa malattia, in particolar modo ...Chi soffre di prosopagnosia come lui è incapace di riconoscere le facce delle persone note e, talvolta, perfino il proprio volto ...(Adnkronos) – Non riconosce i volti che vede. In un’intervista a GQ, Brad Pitt torna a parlare di un problema che ha, soprattutto nelle occasioni sociali: fatica a ricordare le persone nuove, a ricono ...