LIVE – Salernitana-Jenbach 1-0, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 8 luglio 2022) Tutto pronto per Salernitana-Jenbach. Il primo test del precampionato granata è in programma alle ore 18 di oggi, venerdì 8 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della partita – che avrà luogo sul campo principale dello Stadion Jenbach – con una DIRETTA testuale del match ed eventualmente con le parole dei protagonisti al termine. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Salernitana-Jenbach 1-0 (14? Simy) 25? – Ancora un palo per i granata. Questa volta lo colpisce Mazzocchi. 14? – Vantaggio Salernitana. Simy mette dentro su assist di Mazzocchi. 1-0. 10? – Subito palo granata con Capezzi. Salernitana vicina al vantaggio. 1? – Partiti. Al via il match amichevole della ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Tutto pronto per. Il primo test del precampionato granata è in programma alle ore 18 di oggi, venerdì 8 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della partita – che avrà luogo sul campo principale dello Stadion– con unatestuale del match ed eventualmente con le parole dei protagonisti al termine. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-0 (14? Simy) 25? – Ancora un palo per i granata. Questa volta lo colpisce Mazzocchi. 14? – Vantaggio. Simy mette dentro su assist di Mazzocchi. 1-0. 10? – Subito palo granata con Capezzi.vicina al vantaggio. 1? – Partiti. Al via il matchdella ...

