Licenziamenti di massa in GameStop: l’obiettivo è la redditività sostenibile (Di venerdì 8 luglio 2022) GameStop e Game Informer sono interessati da forti cambiamenti in termini di personale. Il direttore finanziario della società si è dimesso subito prima che venissero comunicati diversi Licenziamenti in entrambe le aziende: una situazione che ovviamente catalizza molto anche le attenzioni degli appassionati di esports. L’attuale CEO Matt Furlong ha detto al personale che i Licenziamenti sono stati effettuati per “raggiungere una redditività sostenibile” dopo circa 18 mesi di investimenti massicci in “personale, tecnologia, inventario e infrastrutture della catena di approvvigionamento”, come si legge anche nell’e-mail aziendale acquisita sia da Kotaku che da Axios. I Licenziamenti arrivano nonostante le azioni di GameStop Corp continuino a salire dopo l’approvazione da ... Leggi su esports247 (Di venerdì 8 luglio 2022)e Game Informer sono interessati da forti cambiamenti in termini di personale. Il direttore finanziario della società si è dimesso subito prima che venissero comunicati diversiin entrambe le aziende: una situazione che ovviamente catalizza molto anche le attenzioni degli appassionati di esports. L’attuale CEO Matt Furlong ha detto al personale che isono stati effettuati per “raggiungere una” dopo circa 18 mesi di investimenti massicci in “personale, tecnologia, inventario e infrastrutture della catena di approvvigionamento”, come si legge anche nell’e-mail aziendale acquisita sia da Kotaku che da Axios. Iarrivano nonostante le azioni diCorp continuino a salire dopo l’approvazione da ...

Pubblicità

esports247_it : Licenziamenti di massa in GameStop: l'obiettivo è la redditività sostenibile - anis_epis : RT @albertiradiopop: @Gladys82012839 Conad non trova lavoratori. Parliamo della stessa Conad che da gennaio sta licenziando migliaia di per… - Nico_Pes : @gualtierieurope @Sabrinalfonsi Da costruire in tempi rapidissimi!!! Nel frattempo licenziamenti di massa negli amm… - massimo75829469 : @mrzchm Licenziamenti in massa e riassunzioni selettive del personale...Stipendi adeguati alla produttività e nient… - TranslateWarIT : ?? #BorisJohnson ha rifiutato di dimettersi nonostante i licenziamenti di massa dei funzionari. 'Il compito del p… -