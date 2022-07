Lazio, CdS: “Auronzo di Cadore è pronta ad accogliere Maximiano” (Di venerdì 8 luglio 2022) Lazio, CDS- Come riporta CdS la Lazio è davvero pronta ad un altro colpo di Mercato dopo Casale, dal Granada sono ore decisive per Maximiano La squadra di Sarri sta dando nuovo lustro alla difesa, mettendoci dentro anche la questione portieri con Reina e Strakosha che hanno salutato la capitale Lotito doveva assolutamente mettere delle toppe sulla squadra in maniera importante per Sarri. Casale, ora serve un portiere da consegnare in fretta a Sarri. Troppi spifferi sotto le Tre Cime di Lavaredo. Va blindata la difesa. Le vignette, diventate virali sui social, ieri ritraevano il tecnico della Lazio in tuffo sulla linea di porta. Non ha ancora un titolare e neppure un vice. Le maratone notturne di Lotito, presidente e diesse di fatto, perché conduce a tempo pieno ogni trattativa, hanno prodotto ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022), CDS- Come riporta CdS laè davveroad un altro colpo di Mercato dopo Casale, dal Granada sono ore decisive perLa squadra di Sarri sta dando nuovo lustro alla difesa, mettendoci dentro anche la questione portieri con Reina e Strakosha che hanno salutato la capitale Lotito doveva assolutamente mettere delle toppe sulla squadra in maniera importante per Sarri. Casale, ora serve un portiere da consegnare in fretta a Sarri. Troppi spifferi sotto le Tre Cime di Lavaredo. Va blindata la difesa. Le vignette, diventate virali sui social, ieri ritraevano il tecnico dellain tuffo sulla linea di porta. Non ha ancora un titolare e neppure un vice. Le maratone notturne di Lotito, presidente e diesse di fatto, perché conduce a tempo pieno ogni trattativa, hanno prodotto ...

