Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per rafforzare il diritto all’aborto (Di venerdì 8 luglio 2022) In risposta alla sentenza della Corte Suprema, che aveva eliminato il diritto all'interruzione di gravidanza a livello federale Leggi su ilpost (Di venerdì 8 luglio 2022) In risposta alla sentenza della Corte Suprema, che aveva eliminato ilall'interruzione di gravidanza a livello federale

Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto "La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata". Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca firmando un ordine esecutivo per garantire il diritto all'aborto negli Stati Uniti. "Non è stata una decisione guidata dalla Costituzione ne' dalla storia", ha sottolineato ...