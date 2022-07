Idea per l’attacco, affare dalla Premier League: Zaha in Serie A (Di venerdì 8 luglio 2022) La Roma continua a lavorare sul mercato, dopo l’ufficialità di Celik dal Lille, è spuntato un nuovo profilo per il reparto d’attacco proveniente dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna, Wilfried Zaha sarebbe stato proposto al club giallorosso, il quale gradisce sicuramente il calciatore, ma prima di poter intavolare una vera e propria trattativa deve liberare qualche slot davanti con il mercato in uscita. Roma Mercato Zaha Quello di Zaha è un nome che piace molto sia a Mourinho che a Thiago Pinto, si tratta di un attaccante dotato di una grande forza fisica, molto veloce e soprattutto in grado di portare la giusta esperienza all’interno della rosa. Nazionale Ivoriano, considerato una promessa quando venne acquistato dal Manchester United nel 2013, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) La Roma continua a lavorare sul mercato, dopo l’ufficialità di Celik dal Lille, è spuntato un nuovo profilo per il reparto d’attacco proveniente. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna, Wilfriedsarebbe stato proposto al club giallorosso, il quale gradisce sicuramente il calciatore, ma prima di poter intavolare una vera e propria trattativa deve liberare qualche slot davanti con il mercato in uscita. Roma MercatoQuello diè un nome che piace molto sia a Mourinho che a Thiago Pinto, si tratta di un attaccante dotato di una grande forza fisica, molto veloce e soprattutto in grado di portare la giusta esperienza all’interno della rosa. Nazionale Ivoriano, considerato una promessa quando venne acquistato dal Manchester United nel 2013, ...

