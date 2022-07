F1 Austria: pole Verstappen nella Sprint Race, Leclerc prima fila. Griglia di partenza - Sport - Formula1 (Di venerdì 8 luglio 2022) F1, Gp Silverstone: vince la Ferrari con Sainz Spielberg (Austria), 8 luglio 2022 - E' di Max Verstappen la pole position nella Sprint Race che si correrà domani e che, oltre ad assegnare punti in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) F1, Gp Silverstone: vince la Ferrari con Sainz Spielberg (), 8 luglio 2022 - E' di Maxlapositionche si correrà domani e che, oltre ad assegnare punti in ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? - SkySportF1 : ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - F1ingenerale_ : F1 | Qualifiche Austria – Analisi Telemetrie: Verstappen in pole all’ultima curva - egidio_gialdini : Formula 1 Fan qualifiche AUSTRIA Pole di Max ma la FERRARI c'è! Giallo PEREZ e MERCEDES a Muro. I commenti in chat… -