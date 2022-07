Call “Io ci credo”, vince la startup ABzero (delivery con i droni). In Cibum Lab-Intesa Sanpaolo: patto a sostegno delle Pmi del food (Di venerdì 8 luglio 2022) La startup innovativa ABzero conquista il podio della terza edizione della Call “Io Ci credo”, il programma dedicato agli innovatori italiani impegnati nel food e nel foodtech organizzato promosso da In Cibum Lab, incubatore certificato MISE. Oggi, venerdì 8 luglio, la proclamazione nell’auditorium di Fmts Group (via Leonardo da Vinci, 17/A – Pontecagnano Faiano). ABzero, che s’inserisce nel settore del delivery mediante droni con particolare riferimento al settore food, vince il Grant Award a copertura totale (100%) degli oneri di partecipazione al programma di accompagnamento e di accelerazione coordinato dall’incubatore certificato. L’importo del GA viene sostenuto da Demetra ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) Lainnovativaconquista il podio della terza edizione della“Io Ci”, il programma dedicato agli innovatori italiani impegnati nele neltech organizzato promosso da InLab, incubatore certificato MISE. Oggi, venerdì 8 luglio, la proclamazione nell’auditorium di Fmts Group (via Leonardo da Vinci, 17/A – Pontecagnano Faiano)., che s’inserisce nel settore delmediantecon particolare riferimento al settoreil Grant Award a copertura totale (100%) degli oneri di partecipazione al programma di accompagnamento e di accelerazione coordinato dall’incubatore certificato. L’importo del GA viene sostenuto da Demetra ...

Pubblicità

giangirm : @dolcevenere42 credo che si tratti di spoofing telefonico: il chiamante (call center) invia deliberatamente informa… - goffredodotcom : @suzukimaruti Tutto giusto ahimé. Corollario: una buona percentuale di questi sfigati finiscono a dirigere o lavora… - call_isma : io: ti amo lui: no, non ci credo… se tu mi amassi io me ne sarei reso conto io:?? - crocinoo : @softbbucky la scrittrice è la stessa di Better Call Saul quindi io ci #credo non sarà una m3rd4 - call_the_kernel : Credo che dopo #Berlusconi e #Renzi, nessun PdC abbia mai fatto tante figure di merda come #Draghi. Nessuno è mai a… -