Briatore costretto a chiudere la pizzeria | “Incredibile” | clienti sotto choc

(Di venerdì 8 luglio 2022) Flavioè statoper un giorno la sua ultima tanto chiacchierata “creatura”: il Crazy Pizza di via Veneto, a Roma. Il motivo? Presto detto. A parlarne è stato lo stesso imprenditore. (continua a leggere dopo le foto) Niente. Niente incasso. Flavioabituato a soddisfare ogni esigenza del proprio cliente, coccolandolo, si è vistoa non lavorare. Il patron del Twiga è stato obbligato ail proprio ristorante Crazy Pizza, in via Vittorio Veneto a Roma, per mancanza di acqua. Un imprevisto che lo ha mandato su tutte le furie. (continua a leggere dopo le foto) L’incidente alladell’imprenditore A raccontare lo spiacevole “incidente” lo stesso manager, su Instagram, con un lungo ...

