Blatter e Platini assolti dall’accusa di frode in Svizzera

(Di venerdì 8 luglio 2022) "Giustizia è fatta", una vittoria personale per l'ex presidente della Fifa, Sepp, che assieme all'ex presidente della Uefa Michel, sono statidall'accusa diai danni della Federazione internazionale del Calcio (Fifa), scandalo scoppiato nel 2015. Il tribunale penale federale di Bellinzona non ha seguito la requisitoria della procura, che a metà giugno aveva chiesto rispettivamente un anno e otto mesi di prigione con condizionale, mentre i due imputati rivendicavano la loro innocenza."Per sette anni, è stato come un carcere preventivo, perché hanno aperto un processo penale contro di me. Finiamo oggi, sette anni dopo. Sono felice. Ringrazio questo tribunale, che è stato composto qui, il tribunale federale. Era tempo che venisse fatta giustizia", ha detto a France Presse ...

Il professore emerito di diritto penale a Basilea Mark Pieth ritiene che con l'assoluzione di Josephe Michelil Tribunale penale federale (TPF) abbia eluso la grossa questione , ovvero la singolare vicinanza della procura federale alla FIFA. Il Ministero pubblico della Confederazione ...Non colpevoli. Michele Seppsono stati assolti in Svizzera dalle accuse di frode che nel 2015 avevano fermato l'ascesa dell'ex attaccante francese della Juventus Dalla guida dell'Uefa a quella della Fifa. ...Un tribunale svizzero ha stabilito che il compenso versato all'ex presidente dell'Uefa non era fraudolento Non colpevoli. Michel Platini e Sepp Blatter sono stati assolti in Svizzera dalle accuse di f ...(ANSA) - BELLINZONA, 08 LUG - Michel Platini e l'ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale ...