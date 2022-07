Bimbo morto a Sharm el Sheik, genitori tornano in Italia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Rientreranno a Palermo oggi Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, i genitori del piccolo Andrea, morto a 6 anni mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in un resort di Sharm El Sheik per quella che i medici hanno curato come un’intossicazione alimentare. L’appello disperato lanciato ieri da Rosalia con un audio inviato a Palermo live è stato ascoltato. “Fateci tornare a casa” chiedeva la donna distrutta dal dolore per la perdita del figlio e preoccupata per le condizioni di salute del marito ancora ricoverato in ospedale con una saturazione bassa. La Farnesina e il personale diplomatico hanno attivato tutte le loro risorse, ottenuto i referti medici dall’ospedale egiziano e, oggi, intorno alle 13.20, la famiglia Mirabile atterrerà a Palermo con un volo sanitario. La salma del piccolo Andrea ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Rientreranno a Palermo oggi Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, idel piccolo Andrea,a 6 anni mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in un resort diElper quella che i medici hanno curato come un’intossicazione alimentare. L’appello disperato lanciato ieri da Rosalia con un audio inviato a Palermo live è stato ascoltato. “Fateci tornare a casa” chiedeva la donna distrutta dal dolore per la perdita del figlio e preoccupata per le condizioni di salute del marito ancora ricoverato in ospedale con una saturazione bassa. La Farnesina e il personale diplomatico hanno attivato tutte le loro risorse, ottenuto i referti medici dall’ospedale egiziano e, oggi, intorno alle 13.20, la famiglia Mirabile atterrerà a Palermo con un volo sanitario. La salma del piccolo Andrea ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Rientrerà sabato in Italia la salma di Andrea Mirabile, il piccolo di 6 anni morto a Sharm el Sheik sembra per un'i… - Agenzia_Ansa : Bimbo morto a Sharm el Sheikh, domani tornano i genitori a Palermo, con un volo sanitario. Sabato il rientro della… - Luxgraph : Sharm, il bimbo morto nel resort: «Per l’autopsia servono due mesi» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - telodogratis : Bimbo morto a Sharm el Sheik, genitori tornano in Italia - infoitsalute : Bimbo morto a Sharm el Sheik, genitori tornano in Italia -