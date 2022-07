Biasin su Dybala: "Ho una sensazione sul pensiero di Inzaghi. Dall’Inter ci è stato detto…” (Di venerdì 8 luglio 2022) Fabrizio Biasin, ospite del canale Twitch di calciomercato.it, ha toccato questi temi: Dybala e la competitività della rosa, l'attacco e i pensieri di Inzaghi. Secondo quanto riportato da... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 8 luglio 2022) Fabrizio, ospite del canale Twitch di calciomercato.it, ha toccato questi temi:e la competitività della rosa, l'attacco e i pensieri di. Secondo quanto riportato da...

Pubblicità

kekkob4 : @GioNeroBlu ha detto biasin dybala che vola e se lo dice lui.. - kekkob4 : @Alex91918065 dybala vai a vedere il twet di biasin - fcin1908it : Biasin: “Dybala? Ho una sensazione sul pensiero di Inzaghi. Dall’Inter ci è stato detto…” - NackaSkoglund89 : Per @marifcinter e Biasin l'Inter post conferenza ha confermato l'interesse per Dybala. Per la gazzetta e La Stampa… - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Biasin: “Inter, su Bremer i primi soldi che entrano. Non per forza Skriniar. Dybala…” -