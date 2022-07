Arbitro Internazionale Fifa fa coming out: “Ambiente pieno di machismo e di preconcetti” (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel corso di un podcast del network Globo, Igor Junio Benvenuto De Oliveira (Arbitro Internazionale Fifa), ha rilasciato una toccante intervista nella quale parla della sua vita privata, e di come ha influito sul suo lavoro. “Sono gay, mi attraggono gli uomini. Il calcio è lo sport in cui sono cresciuto ma che ho odiato profondamente, perché non ne sopportavo l’Ambiente, pieno di machismo e di preconcetti. Per questo, per sopravvivere, ho inventato una versione falsa e «ingessata» di me stesso”. “Il calcio è roba da uomini – parole sue -, tanti la pensano così, ma io sapevo fin dall’adolescenza di essere gay. Così ho trascorso la vita sacrificando me stesso per proteggermi dalla violenza fisica ed emozionale dell’omofobia”. “E sono andato a finire in uno ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel corso di un podcast del network Globo, Igor Junio Benvenuto De Oliveira (), ha rilasciato una toccante intervista nella quale parla della sua vita privata, e di come ha influito sul suo lavoro. “Sono gay, mi attraggono gli uomini. Il calcio è lo sport in cui sono cresciuto ma che ho odiato profondamente, perché non ne sopportavo l’die di. Per questo, per sopravvivere, ho inventato una versione falsa e «ingessata» di me stesso”. “Il calcio è roba da uomini – parole sue -, tanti la pensano così, ma io sapevo fin dall’adolescenza di essere gay. Così ho trascorso la vita sacrificando me stesso per proteggermi dalla violenza fisica ed emozionale dell’omofobia”. “E sono andato a finire in uno ...

