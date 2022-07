Anziani | Bernini Fi | ' puntare su pnrr per invertire gap demografico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “I dati Istat sull'invecchiamento della popolazione impongono un'accelerazione delle politiche contro la denatalità, perché l'invernoè vicino al punto di non ritorno, ossia il raggiungimento della soglia del 30% di ultrasessantenni che l'Italia toccherà nel 2025. Se non si inverte la tendenza, andranno in crisi sia sistema pensionistico, welfare e sistema scolastico, con effetti negativi sul pil". Lo afferma in una nota Anna Maria, presidente dei senatori di Forza Italia. "Il governo ha già varato importanti misure di sostegno alle famiglie, ma ancora insufficienti per incidere sull'aumento dei tassi di fecondità. Abbiamo uno strumento strategico, il, che va velocizzato e per quanto possibile implementato non solo per migliorare le politiche attive di spesa in favore della natalità, ...