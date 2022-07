Amazon | il nuovo modello è QVC

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 8 luglio 2022)ripone le speranze sugli influencer per rompere la scena dello shopping online in diretta streaming Financial Times, di Dave Lee, pag. 9ha intensificato i piani per penetrare nel mercato dello shopping in livestream in stile QVC, in quanto il gruppo di ecommerce da 1 miliardo di dollari mira a replicare il successo dei rivali dei social media nel tentativo di rilanciare le vendite online in calo. Il gruppo ha aumentato gli investimenti inLive, una piattaforma che ha lanciato in sordina nel 2019, ma che ora è al centro dell’attenzione in quanto lotta per accaparrarsi una fetta di un mercato in crescita che è visto come il futuro dello shopping dalle piattaforme dei social media. Quest’anno il gruppo ha ospitato almeno quattro eventi progettati per attirare più influencer sulla sua piattaforma, tra cui un ritiro ...