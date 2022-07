“Zitto bugiardone!” | terremoto a Uomini e Donne | la sua versione fatta a pezzi

Leggi su direttanews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Un vero e propriodafino al GF Vip, c’era chi giocava sporco ma la verità è uscita fuori solo adesso Tina-Cipollari-e-(Witty tv)Qualche giorno fa Deianira Marzano, l’esperta di gossip, aveva sottolineato che tra le nuove coppie createsi durante l’ultima edizione dic’era qualcuno che giocava sporco. In particolare erano così venuti fuori i primi gossip su Matteo e Valeria. Il tronista, secondo l’esperta, aveva già organizzato tutto scegliendo Valeria non per amore ma per accordo. Infatti era già accaduto che Matteo non fosse riuscito a scegliere nessuna, tanto da far così tenerezza a Maria De Filippi che quest’ultima è stata clemente facendo scendere altre ragazze per lui. Riprovando il percorso per una seconda ...