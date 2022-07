Wimbledon 2022: Neal Skupski e Desirae Krawczyk concedono il bis doppio misto (Di giovedì 7 luglio 2022) Di nuovo loro. Neal Skupski e Desirae Krawczyk, un anno dopo, rivincono il torneo di doppio misto a Wimbledon. La coppia angloamericana, stavolta, batte quella tutta australiana formata da Matthew Ebden e da un’indomabile Samantha Stosur, sconfitti con il punteggio di 6-4 6-3 con fase decisiva arrivata tra fine del primo e inizio del secondo set. Cammino abbastanza complicato per i due trionfatori, che al primo turno hanno dovuto soffrire con l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’americana Asia Muhammad (7-5 6-7(4) 6-4). Più facili gli impegni di ottavi e quarti, con le coppie Ellen Perez (Australia)/Matwe Middelkoop (Olanda) e Jelena Ostapenko (Lettonia)/Robert Farah (Colombia) sconfitte per 7-5 6-2 e 7-6(6) 6-1 rispettivamente. Wimbledon ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Di nuovo loro., un anno dopo, rivincono il torneo di. La coppia angloamericana, stavolta, batte quella tutta australiana formata da Matthew Ebden e da un’indomabile Samantha Stosur, sconfitti con il punteggio di 6-4 6-3 con fase decisiva arrivata tra fine del primo e inizio del secondo set. Cammino abbastanza complicato per i due trionfatori, che al primo turno hanno dovuto soffrire con l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’americana Asia Muhammad (7-5 6-7(4) 6-4). Più facili gli impegni di ottavi e quarti, con le coppie Ellen Perez (Australia)/Matwe Middelkoop (Olanda) e Jelena Ostapenko (Lettonia)/Robert Farah (Colombia) sconfitte per 7-5 6-2 e 7-6(6) 6-1 rispettivamente....

Pubblicità

gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - Eurosport_IT : Il nostro cuore in questo momento ?? Le parole complete - Eurosport_IT : 'Posso essere orgoglioso di come ho giocato qui' ????????? ?? Le dichiarazioni complete di Sinner:… - RisatoNicola : RT @gippu1: Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui la russa Elen… - Eraclanius : RT @gippu1: Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui la russa Elen… -