Wimbledon 2022 | Nadal si ritira per infortunio | Kyrgios in finale

(Adnkronos) – Rafa Nadal si ritira dal torneo di Wimbledon 2022 per infortunio. Lo spagnolo, 36 anni, a causa di una lesione ai muscoli addominali non potrà disputare domani la semifinale contro l'australiano Nick Kyrgios, che si qualifica direttamente per la finale dove affronterà il vincente del match tra Novak Djokovic e Cameron Norrie. "Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste", dice Nadal annunciando il forfait. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

