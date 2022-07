Pubblicità

TuttoAndroid : WhatsApp Beta 2.22.15.13 ci svela una novità della modalità companion - CeotechI : RT @CeotechI: WhatsApp, ora più utenti beta possono spostare le chat su iOS #Android #App #Apple #AppleiPhone #Google #iOS #iPhone #Messagg… - CeotechI : WhatsApp, ora più utenti beta possono spostare le chat su iOS #Android #App #Apple #AppleiPhone #Google #iOS… - TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna con una novità importante per chi vuole passare a iOS - techworldaleant : L'Aggiornamento di #WhatsApp beta per Android 2.22.15.11, rende disponibile a più utenti la possibilità di trasferi… -

...VoIP a, Telegram e altre app di terze parti. Apple TV, nel frattempo, aggiungerà finalmente il supporto in - app HDR10+ e la compatibilità con il controller Nintendo Switch. La versione...sempre più in incognito. Dopo che molti utenti hanno chiesto di nascondere il proprio ... La funzione è attualmente ine presto verrà rilasciata con un aggiornamento, inizialmente solo su ...WhatsApp Android to iOS Chat Transfer Feature Will Soon Make Its Way To All Users. The feature will be available ...Una nuova funzione, quella per la modifica ai messaggi, è in arrivo in casa WhatsApp. Gli utenti ottengono un agognato upgrade ...