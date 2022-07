Tragedia a Vaiano: un malore l’ha portata via a soli 13 anni – I dettagli (Di giovedì 7 luglio 2022) Si è sentita male all’improvviso e a nulla sono valsi l’arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione: una ragazza di soli 13 anni ha perso la vita a Vaiano.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 7 luglio 2022) Si è sentita male all’improvviso e a nulla sono valsi l’arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione: una ragazza di13ha perso la vita a.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

WilmaAlbertino : RT @ilbisa2: Malore in casa, muore a 13 anni. Tragedia a Vaiano - ilbisa2 : Malore in casa, muore a 13 anni. Tragedia a Vaiano - SaCe86 : Malore in casa, muore a 13 anni. Tragedia a Vaiano - LPincia : RT @Wendy65872240: #Vaiano : un’altra tragedia si somma alle troppe verificatesi per #nessunacorrelazione La ragazzina era in cura per #mio… - Th3P3ck : RT @NonVaccinato: ???? Malore in casa, muore a 13 anni. Tragedia a Vaiano. “… la bambina era in cura all’ospedale Meyer dove di recente le av… -