Terrore a Ostia: anziana bloccata in un incendio e il figlio a rischio linciaggio (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono stati attimi di pura tensione. L'anziana di 71 anni si trovava sola in casa quando il suo appartamento in via Antonio Forni, civico 39, ha iniziato a prendere fuoco. A salvarla i condomini che sentendo un fortissimo odore di bruciato, hanno cercato di entrare nell'abitazione per togliere la donna dalle fiamme. Un minuto in più e la situazione si sarebbe trasformata in tragedia. Il brutto episodio però non è finito lì. Il caos vero è iniziato quando è arrivato il figlio dell'anziana. I condomini, furiosi, hanno cercato di assalirlo perché convinti che la madre sia stata vittima di un attentato indirizzato a lui, visti i precedenti. Le fiamme nell'appartamento a Ostia Nuova: incendio doloso Erano le 15:00 quando è arrivata la segnalazione al 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i ...

