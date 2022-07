Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a FqMagazine: “Giovani Wannabe è il tormentone dei tormentati” (Di giovedì 7 luglio 2022) Dieci anni di carriera, quattro album alle spalle, momenti difficili poi brillantemente superati, grazie alla forza della band. I Pinguini Tattici Nucleari, in stato di grazia, hanno messo a segno tre sold out al MediolanumForum di Assago (Milano) e questa sera festeggeranno per l’ultima volta con i fan milanesi la tappa del “Dove eravamo rimasti Tour”. Una consacrazione dovuta per una delle band più sorprendenti del panorama musicale italiano. Il loro ultimo pezzo “Giovani Wannabe” è amatissimo non solo dalle radio (5 posto nella classifica Earone) e in classifica Fimi (al terzo posto), ma anche i pezzi precedenti come “Pastello Bianco” sono rimasti in vetta nelle piattaforme come Spotify. Insomma la band ha il tocco magico e dopo il successo al Festival di Sanremo 2020 con il terzo posto “Ringo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Dieci anni di carriera, quattro album alle spalle, momenti difficili poi brillantemente superati, grazie alla forza della band. I, in stato di grazia, hanno messo a segno tre sold out al MediolanumForum di Assago (Milano) e questa sera festeggeranno per l’ultima volta con i fan milanesi la tappa del “Dove eravamo rimasti Tour”. Una consacrazione dovuta per una delle band più sorprendenti del panorama musicale italiano. Il loro ultimo pezzo “” è amatissimo non solo dalle radio (5 posto nella classifica Earone) e in classifica Fimi (al terzo posto), ma anche i pezzi precedenti come “Pastello Bianco” sono rimasti in vetta nelle piattaforme come Spotify. Insomma la band ha il tocco magico e dopo il successo al Festival di Sanremo 2020 con il terzo posto “Ringo ...

