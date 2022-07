Perché le richieste di Conte a Draghi sono solo un manifesto politico (Di giovedì 7 luglio 2022) Qual è la differenza tra un manifesto politico e un piano d’intervento che contribuisca a far fronte ai drammatici problemi interni e internazionali dell’Italia? Che il primo – il documento consegnato da Giuseppe Conte a Mario Draghi – è poco più di uno zibaldone dove si mescola vittimismo, ideologia e tanta richiesta d’interventi. Il secondo invece parte dalle condizioni reali e su questa base cerca di costruire le risposte possibili. Non quelle immaginifiche, ma quelle che hanno un necessario riscontro e i conseguenti riferimenti di carattere finanziario. Ossia quelle indispensabili risorse che non si trovano nel “Campo dei miracoli” dove Pinocchio fu condotto dal gatto e dalla volpe, ma sono il frutto della dura fatica quotidiana. Partiamo allora proprio da qui. Gli ultimi dati Istat, sui conti ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) Qual è la differenza tra une un piano d’intervento che contribuisca a far fronte ai drammatici problemi interni e internazionali dell’Italia? Che il primo – il documento consegnato da Giuseppea Mario– è poco più di uno zibaldone dove si mescola vittimismo, ideologia e tanta richiesta d’interventi. Il secondo invece parte dalle condizioni reali e su questa base cerca di costruire le risposte possibili. Non quelle immaginifiche, ma quelle che hanno un necessario riscontro e i conseguenti riferimenti di carattere finanziario. Ossia quelle indispensabili risorse che non si trovano nel “Campo dei miracoli” dove Pinocchio fu condotto dal gatto e dalla volpe, mail frutto della dura fatica quotidiana. Partiamo allora proprio da qui. Gli ultimi dati Istat, sui conti ...

