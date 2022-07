Patrizia Pellegrino: “Mi hanno bocciata al provino di Tale e Quale”, poi parla delle Selassié che invece partecipano (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sarebbe dovuta essere anche Patrizia Pellegrino nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, ma alla fine gli autori capitanati da Carlo Conti hanno preferito non arruolarla. “Incrociamo le dita per l’anno prossimo” – ha scritto su Instagram – “Ritenterò!”. La stessa Stefania Orlando, come ha ripetuto più volte, è stata bocciata una serie di anni e poi richiamata subito dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Quindi non è da escludere la presenza di Patty Pellegrino nel cast di imitatori del prossimo anno. Quel che è certo è che non la vedremo mai più a L’Isola dei Famosi (“Non la rifarei né con mia figlia, né da sola. E’ un’esperienza troppo dura e non ho più l’età e ho un rene solo!“); mentre probabilmente ritornerà nella Casa più spiata d’Italia. ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sarebbe dovuta essere anchenel cast della nuova edizione diShow, ma alla fine gli autori capitanati da Carlo Contipreferito non arruolarla. “Incrociamo le dita per l’anno prossimo” – ha scritto su Instagram – “Ritenterò!”. La stessa Stefania Orlando, come ha ripetuto più volte, è statauna serie di anni e poi richiamata subito dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Quindi non è da escludere la presenza di Pattynel cast di imitatori del prossimo anno. Quel che è certo è che non la vedremo mai più a L’Isola dei Famosi (“Non la rifarei né con mia figlia, né da sola. E’ un’esperienza troppo dura e non ho più l’età e ho un rene solo!“); mentre probabilmente ritornerà nella Casa più spiata d’Italia. ...

