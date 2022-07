Ostia sul podio europeo degli Under 18 | Longobardi è argento nei 200 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 luglio 2022) Gerusalemme – Un’altra medaglia per la squadra italiana, nella terza giornataEuropei18 di Gerusalemme. È l’di Eduardonei 200, con il tempo di 21.22 (vento +1.5) alle spalle del francese Dejan Ottou che lo sorpassa nell’ultima parte di gara e vince in 21.10, mentre il bronzo va al polacco Michal Gorzkowicz (21.34). Lo sprinter delle Fiamme Gialle Simoni si era messo in evidenza con il miglior crono in entrambi i turni eliminatori: 21.04 (+1.2) in semifinale, un’ora e mezza prima del round decisivo, dopo aver esordito con 21.18 nella batteria di martedì. Al debutto in maglia azzurra sale sulil non ancora 17enne che entrava in pista da leaderstagionale di categoria, per essere sceso a 20.98 sfiorando la migliore ...