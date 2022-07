(Di giovedì 7 luglio 2022) Ultimo giorno di test fisici al Konami Training Center di Castel Volturno per il Napoli, prima della partenza, in programma domani, direzione Dimaro Folgarida, dove gli azzurri saranno impegnati nel rituale ritiro di pre-campionato dall’8 al 19 luglio. Un’occasione speciale per i diversi giovani, che proveranno a conquistare la fiducia di Luciano Spalletti per ritagliarsi un posto nella rosa di questa stagione, che vedrà il Napoli impegnato anche in Champions League. Presenti anche i due nuovi acquisti: Khvicha Kvaratskhelia e Mathías, che per la prima volta hanno vestito i colori azzurri, come mostrato anche dalla società sui profili social ufficiali. Per i due nuovi arrivati sale anche la curiosità dei tifosi sui futuri numeri di, che almeno per il terzino uruguaiano dovrebbe essere ormai deciso., ...

...per l'undicesima volta come sede del ritiro, e resteranno in Val di Sole fino a martedì 19 luglio . Ci saranno sicuramente i nuovi acquisti Kvaratskhelia e Mathiase c'é molta attesa ...Commenta per primo Dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e, il Napoli si prepara a perfezionare il terzo. In piedi la trattativa che porterebbe ...essere cercato anche da altri club ma ha... Olivera, scelto il numero di maglia: la rivelazione in diretta! Valter De Maggio, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha fatto un focus sul terzino del Napoli, Mathias Olivera.