La Geo Barents spegne la prima candelina e fa sei soccorsi in 12 ore

(Di giovedì 7 luglio 2022) In meno di 12 ore e in un fazzoletto di mare di appena 35 chilometri quadrati la Geodi Medici senza frontiere (Msf) ha salvato oggi 315 persone. Solo L'articolo proviene da il manifesto.

Quando, la nave di soccorso e ricerca di Medici senza frontiere, è arrivata sul luogo del naufragio il 27 giugno, dopo tre ore di navigazione, si è trovata davanti una scena apocalittica.E l'ultimo delladi Medici Senza Frontiere, del 27 giugno 2022, è stato indimenticabile. È st ato tragico perché sono morte 30 persone, fra cui 8 bambini piccoli. Ma il soccorso in sé è ...L'ONG Médecins sans Frontières a annoncé avoir secouru 90 migrants en détresse en mer Méditerranée. Les bénévoles à bord du navire Geo Barents ont porté secours à une quarantaine de personnes après av ...J. ha 17 anni, viene dal Togo, e il 27 giugno era sulla barca che ha fatto naufragio nella zona di ricerca e soccorso libica. Era uno dei pochi che sapeva nuotare, e ha messo in salvo 6 persone, tra c ...