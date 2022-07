Giancarlo Magalli sui social si scaglia contro la Rai dopo il licenziamento | la frecciata velenosissima

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 7 luglio 2022) Appiattiresu una sola figura professionale sarebbe davvero un’ ingiustizia. Il romano, infatti, è un noto autore televisivo, commediografo, sceneggiatore, conduttore, attore e doppiatore. Stando alle ultime notizie, però, sembra che il suo grande talento non sia stato riconosciuto, almeno quest’anno, dalla storica azienda che con cui ha collaborato per anni: la RAI Non tutti sanno cheha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo in alcuni villaggi turistici. Era infatti la fine degli anni 60 quando è diventato una delle colonne portanti dell’animazione del villaggio “Pugnochiuso” e riguardo questa sua esperienza non perde mai l’occasione di ricordare che è stato anche mentore di Fiorello., oltretutto, non è solo un grande animale da palcoscenico. Molto spesso, ...