Fedez torna a parlare del Tumore, poi spiazza su Chiara Ferragni! (Di giovedì 7 luglio 2022) Fedez racconta come ha scoperto del Tumore al pancreas e svela se il rapporto con Chiara Ferragni è cambiato dopo la malattia. Leggi su comingsoon (Di giovedì 7 luglio 2022)racconta come ha scoperto delal pancreas e svela se il rapporto conFerragni è cambiato dopo la malattia.

Pubblicità

lapinuccia88 : Gia mi immagino Chiara che torna da Parigi incazzata nera per le storie di Fedez conto la Lucarelli ??????#fedez - Vivi5586160939 : Torna a mostrare i pargoli per business dai ????????#fedez - infoitcultura : Fedez a Battiti Live in canotta bianca: torna sul palco con il look griffato da oltre mille euro - mancoicani : @Deanwinch16 @Emmachampagne95 E credimi Deancoso, io sparerò sempre a zero sui fasci, sugli omofobi, sui misogini,… - coldlightofmoon : fedez che torna su twitter per asfaltare rimane pur sempre la mia cosa preferita -