Fagioli va via subito | tifosi furiosi | ma il suo futuro è già stato deciso

Nicolò Fagioli è stato uno dei protagonisti nella promozione in Serie A della Cremonese, ma il suo posto alla Juve sembra davvero in bilico. Se c'è un giocatore che è stato sicuramente determinante per le sorti della Cremonese per poter arrivare in Serie A nella scorsa stagione è stato sicuramente il centrocampista scuola Juventus Nicolò Fagioli, con il ragazzo che è stato uno dei giocatori più importanti in assoluto, per questo motivo sono in molti che si augurano una sua conferma nella massima serie con la maglia bianconera, ma purtroppo la situazione sta diventando davvero molto complicata. LaPresseIn questo momento la situazione del centrocampo della Juventus è davvero molto particolare, considerando infatti come ci siano davvero tantissimi giocatori che sono in esubero e ...

MattiaMarinell9 : @FilardiGiacomo @GoalItalia @romeoagresti @RenatoMaisani Se il giocatore non convince è giusto darlo via, e facendo… - mattedinho2 : Vi faccio una domanda. Berna via, Dybala via, Morata via, Pellegrini via, chiellini via, de Ligt via, uno tra fagio… - 03Cannella : @mirkonicolino Rovella dovrebbe rimanere così come Fagioli.. Bisogna puntarci, sono 2 giovani di talento. Fanno U… - simone_fagioli : ?? Prossimo appuntamento 8/7/2022????Incontri d’arte sulla via Francescana” presenta ??il prof. Simone Fagioli con “I… - ZonaBianconeri : RT @03Cannella: In un mercato normale vanno via #Arthur e #Rabiot e la #Juve punterebbe su #Rovella e #Fagioli. #Miretti andrebbe in A a fa… -