Enzo Avitabile e Biagio Antonacci in Fatti Miei | un invito ad aprirsi al prossimo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022) Cosa hanno in comune? Certamente l’amore per la musica e, nel secondo caso, un grande amore per Napoli. I due cantautori hanno deciso di unire le forze per un featuring.nasce da questa collaborazione e sarà disponibile da domani, venerdì 8 luglio, su tutte le piattaforme di streaming. Il brano farà parte delalbum del cantautore partenopeo che vedrà la luce a settembre. In questo discoha accolto tantissime collaborazioni e contaminazioni. Ci sarà, in, anche un duetto con Jovanotti dal titolo Sim Tutt’Uno, un’apertura al pop chesuggella con questo primo singolo in duetto con. Il brano, ...