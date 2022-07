Covid, Sileri: “Tra un paio di settimane contagi in discesa” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Come tutte le ondate pandemiche che l’hanno preceduta, anche questa sarà autolimitante”. La previsione è che “entro un paio di settimane il numero dei casi” Covid “toccherà il picco e poi comincerà a scendere”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto stamattina a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus, e successivamente a ‘Mattina 24’ su RaiNews24. “L’attuale aumento dei contagi, quindi, non deve allarmarci più di tanto – ha aggiunto Sileri – anche perché il livello dei ricoveri nelle aree mediche e nelle terapie intensive, pur in aumento, rimane ampiamente sotto controllo. Siamo in una situazione molto diversa da quella dell’anno passato, rispetto alla quale ci troviamo di fronte oggi a un virus molto più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Come tutte le ondate pandemiche che l’hanno preceduta, anche questa sarà autolimitante”. La previsione è che “entro undiil numero dei casi”“toccherà il picco e poi comincerà a scendere”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto stamattina a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus, e successivamente a ‘Mattina 24’ su RaiNews24. “L’attuale aumento dei, quindi, non deve allarmarci più di tanto – ha aggiunto– anche perché il livello dei ricoveri nelle aree mediche e nelle terapie intensive, pur in aumento, rimane ampiamente sotto controllo. Siamo in una situazione molto diversa da quella dell’anno passato, rispetto alla quale ci troviamo di fronte oggi a un virus molto più ...

