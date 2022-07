CorSport: Adl mette il veto su Koulibaly alla Juve e rilancia offrendo il rinnovo alle cifre di adesso (Di giovedì 7 luglio 2022) Di fronte all’offensiva della Juventus per Koulibaly, la strategia del Napoli è chiara: mai a Torino, nemmeno per 40 milioni. Anzi, il club rilancia con una proposta di rinnovo alle stesse condizioni del contratto attuale. Lo scrive il Corriere dello Sport. “il Napoli fa sapere che non venderà Koulibaly alla Juve neanche se dovesse offrire i 40 milioni della sua valutazione. O magari di più, molto di più: questo è un punto fermo, è un muro invalicabile fino a prova contraria. È così, va così: se da Torino arriverà un’offerta in un plico bianco e nero sarà rispedita al mittente”. E per chiarire meglio le cose, il Napoli ha rilanciato, appunto. “E via con la contromossa orchestrata direttamente da Los Angeles qualche giorno fa, senza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Di fronte all’offensiva dellantus per, la strategia del Napoli è chiara: mai a Torino, nemmeno per 40 milioni. Anzi, il clubcon una proposta distesse condizioni del contratto attuale. Lo scrive il Corriere dello Sport. “il Napoli fa sapere che non venderàneanche se dovesse offrire i 40 milioni della sua valutazione. O magari di più, molto di più: questo è un punto fermo, è un muro invalicabile fino a prova contraria. È così, va così: se da Torino arriverà un’offerta in un plico bianco e nero sarà rispedita al mittente”. E per chiarire meglio le cose, il Napoli hato, appunto. “E via con la contromossa orchestrata direttamente da Los Angeles qualche giorno fa, senza ...

