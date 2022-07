Calcio: Milan. Origi 'Un onore far parte di questo club storico' (Di giovedì 7 luglio 2022) Il belga "Qui c'è un progetto speciale, che ho condiviso totalmente". MilanO - "Quando sono venuto qui per Milan - Liverpool ho sentito grandi vibrazioni a San Siro: c'era grande entusiasmo allo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Il belga "Qui c'è un progetto speciale, che ho condiviso totalmente".O - "Quando sono venuto qui per- Liverpool ho sentito grandi vibrazioni a San Siro: c'era grande entusiasmo allo ...

