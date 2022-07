Boris Johnson si dimette, il suo nome legato al calcio per la ‘testata’ a Maurizio Gaudino | VIDEO (Di giovedì 7 luglio 2022) Boris Johnson ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza in Parlamento, attraverso un discorso alla nazione. Il premier ha deciso di restare comunque capo del governo fino all’elezione di un successore. “Darò tutto il mio sostegno al nuovo leader. Sto per rinunciare al miglior lavoro del mondo. Nessuno è indispensabile”, ha detto Johnson. Boris Johnson si è sempre confermato un personaggio vulcanico e il suo nome è ricordato anche per una vicenda particolare legata al mondo del calcio. Il britannico è tornato alla ribalta per un episodio verificatosi in una partita tra celebrities tra Germania e Inghilterra, andata in scena nel 2006. Johnson si rende protagonista di un placcaggio nei confronti ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 luglio 2022)ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza in Parlamento, attraverso un discorso alla nazione. Il premier ha deciso di restare comunque capo del governo fino all’elezione di un successore. “Darò tutto il mio sostegno al nuovo leader. Sto per rinunciare al miglior lavoro del mondo. Nessuno è indispensabile”, ha dettosi è sempre confermato un personaggio vulcanico e il suoè ricordato anche per una vicenda particolare legata al mondo del. Il britannico è tornato alla ribalta per un episodio verificatosi in una partita tra celebrities tra Germania e Inghilterra, andata in scena nel 2006.si rende protagonista di un placcaggio nei confronti ...

Pubblicità

antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - RosannaSantagat : RT @antoguerrera: Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito per Ucra… - Beppe76497565 : RT @MT_Meli_: Ma le sottomerde guerrafondaie e ignoranti del PD, che straparlano di Boris Johnson, hanno capito che sul conflitto russo-ucr… -