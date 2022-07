Bimbo morto a Sharm el Sheik, via libera a rientro salma (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheik hanno ottenuto i permessi necessari per consentire alla compagnia assicurativa l’invio di un volo per riportare in Italia i due coniugi palermitani e la salma del figlio, il piccolo Andrea Mirabile, morto a sei anni nel resort dove la famiglia era in vacanza. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario aelhanno ottenuto i permessi necessari per consentire alla compagnia assicurativa l’invio di un volo per riportare in Italia i due coniugi palermitani e ladel figlio, il piccolo Andrea Mirabile,a sei anni nel resort dove la famiglia era in vacanza. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. L'articolo proviene da Italia Sera.

