Bergamo | scontro autobus-moto in via Cesare Battisti | un ferito

(Di giovedì 7 luglio 2022). Un uomo in scooter è rimastoin seguito a unocon unin vianel tardo pomeriggio di giovedì 7 luglio. La dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, il centauro, a bordo di un Madison R180, poco prima delle 18 stava percorrendo la strada che costeggia l’ex caserma di Montelungo in direzione dello stadio. Giunto nei pressi dell’incrocio con viale Muraine, avrebbe cercato di superare le tante auto in colonna, ma appena ha messo la ruota nell’altra corsia ha urtato un bus di Arriva che viaggiava in direzione opposta, per raggiungere Mozzo. L’uomo a bordo della due ruote è stato sbalzato dal mezzo ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivate due ambulanze ...

