Autostrada dei Parchi | Cdm revoca concessione

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri hato laall’dei, ossia l’A24 e l’A25. Era stata la società del gruppo Toto a chiedere di cessare anticipatamente il contratto per l’impossibilità di ottenere i fondi necessari ai lavori di messa in sicurezza. “Credo che il provvedimento sulladelladell’deiè storico e siamo molto soddisfatti -commenta il ministro delle Politiche agricole e capodelegazione M5S al governo Stefano Patuanelli lasciando il Cdm -. Io e il ministro Orlando nel corso della riunione abbiamo espresso grande soddisfazione. Si riequilibra il potere tra i concessionari e lo Stato”. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'Catania - Messina è già penalizzata in molti tratti per la presenzacantieri: un ulteriore stop sarebbe terribile in vista del flusso turistico previsto nelle prossime settimane