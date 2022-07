Ultime Notizie Roma del 06-07-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono cinque diverse tutti italiani bilancio provvisorio di 7 corpi recuperati di cui quattro riconosciuti due in fase di riconoscimento è uno che rimane sconosciuto l’ultima vittima riconosciuto ufficialmente una di 54 anni residente in Trentino 8 invece le persone ferite Di cui una di messa sono 132274 nuovi casi registrati nelle24 ore dal monitoraggio Quotidiano del ministro della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 18 milioni 938 Mila e 771 rispetto a martedì scorso si registrano 8719 casi in più è il dato più elevato dal primo febbraio quanti nuovi contagi erano stati 133.000 142 Boris Johnson sempre più in bilico a mettere a rischio La Tenuta del governo sono leazioni di ...